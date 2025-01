Deseos para el año nuevo

Que se acaben las guerras, todas. Que los genocidas paguen por sus crímenes. Que la fuerza de la razón prevalezca sobre la sinrazón de la fuerza. Que los tiros salgan por la culata. Que las ayudas al desarrollo superen a las ventas de armas. Que no muera ahogado ni un inmigrante más. Que no haya ninguna víctima más de la violencia machista. Que la justicia no interfiera con la política ni la política con la justicia. Que se reduzca la enorme brecha de la desigualdad. Que se desmantelen las armas nucleares. Que la tolerancia supere al odio. Que enmudezcan los mentirosos, los dictadores, los autócratas y los fascistas. Que gobiernen los mejores. Que el planeta se refresque. Y, finalmente, puestos a pedir, que los olmos den peras. Feliz año nuevo.