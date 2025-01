Te seré franco, compañero Ángel Franco

Seré franco contigo Ángel Antonio Franco Gutiez. Antes de nada, recordarte, pues estabas en Madrid, aquel periódico llamado Madrid que por insinuar esta pregunta: «¿Cuándo se jubila Franco?». Fue marginado, vendido y explosionada su sede. En el caso tuyo, también te hemos comentado que hay vida fuera de la política y esta ya va siendo escasa, según el reloj de arena que llevamos todos y cuyos granos ya son escasos; así como, en el enfado y la confrontación, estos caen más rápidos. 

Bueno, repasemos tu trayectoria, que se ha convertido en una adicción. Tú, como yo, aunque no creo en la astrología, somos de signos de fuego y nos gusta mandar. Tú, sagitario del 09/12/1945, si no me equivoco; y yo, Leo del 04/08/1954, casi nueve años de diferencia. 

Claro que sí, tú lanzaste en esta incipiente casi democracia la UGT y el PSOE a nivel provincial, llegaste a ser el candidato al Senado más votado por Alicante. Planeaste el pacto de los Ángeles -momento en el que me afilié- en contra de Fernández Valenzuela, aunque sí militaba en la FSP-UGT. Luego, mandé carta de baja al otro Ángel, Luna ,por el desmadre de Felipe González y el partido. Ese que pasó por el aro del franquismo y comulgó con la herencia del franquismo. Renunciando a un más que democrático ejercicio, el referéndum de la forma de Estado, no el certificado de últimas voluntades del dictador. Votaron aquellos que ahora somos mayores de 67 años y ni sabíamos qué votábamos, pero los menores de los citados años y hasta los de 18 años, no. Una Constitución ni es la Biblia ni el Corán ni la Torá. Es dinámica y se tiene que adaptar a los tiempos actuales.

Gracias Ángel, pues has hecho mucho por el partido, pero esa adicción que tienes por controlar el PSOE en Alicante y hacer de maestro de ceremonias de Valencia te va a matar. Creo que, como ya te dije con anterioridad, sí hay que estar para aconsejar, de ninguna manera para dominar. Ojalá tuviéramos unos cuantos años menos, que se iban a enterar de lo que vale un peine Barcala y Mazón, de lo que es bueno. 

Por último, por tu salud; deja paso a la juventud, que ellos se equivoquen, ya aprenderán, pero nuestro tiempo ya se terminó. Recibe un fraternal abrazo de este compañero y amigo que desea tu bien y tu continuidad en este inframundo de mundo que nos ha tocado vivir.

Recuerda este mi dicho:

«Hay que morir viviendo y no vivir muriendo, que es suicidarte en vida, lo que estás haciendo».