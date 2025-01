Una vieja canción decía aquello de: «Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor; pues con ellas uno vive libre de preocupación y el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide; la salud y la platita, que no la tire, pues el que guarda siempre tiene». También esta aquella frase tan cierta que nos dice: «No es mas rico el que más tiene, sino quien menos necesita». En realidad no necesitamos tanto para ser felices, vivimos en un mundo lleno de cosas prescindibles. La publicidad nos hace creer que todo gira en torno a la posesión de cosas materiales, y no es así. Recordemos aquellas sabias palabras del gran escritor José Luis Sampedro: «Nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres y mujeres libres». La salud tan importante para la vida de las personas es lo que os deseo al equipo de INFORMACIÓN, colaboradores y lectores, para este nuevo año 2025.