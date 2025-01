Autoeficacia para 2025

Históricamente, los primeros individuos conocidos que hicieron propósitos al iniciar un nuevo año fueron los babilonios, hace aproximadamente 4.000 años. Aunque para ellos, el año comenzaba a mediados de marzo, cuando se plantaban las cosechas, y no en enero. Los romanos adoptaron el año nuevo babilónico y el hábito de hacer propósitos. En el año 46 a.C., el calendario juliano designó el 1 de enero como el comienzo del nuevo año. Y nosotros, europeos modernos, seguimos gustosos la tradición romana en la fecha y en hacer propósitos para el 2025. Muchos se abandonarán con el paso de los días y las semanas. No obstante, también pueden mejorar el bienestar del personal, ya que obligan a contemplar lo que más se valora. El año nuevo ofrece una pizarra en blanco para escribir unas palabras, unas líneas o llenarla, empleando una noción conocida como autoeficacia: intentar alcanzar un objetivo y sentirse dueños de la vida.

Y, así, reiniciaremos el disco del cerebro, con más o menos esfuerzo: lleno, como siempre, de promesas de bondad, gimnasio e inglés. Pero hay que elegir algo realista: uno o dos objetivos. El refrán dice que, año nuevo vida nueva, es decir: seguir adelante con estos 365 días, sea como sea, sin quedarse nadie atrás. Pongamos la familia, la salud y el trabajo en un plano más elevado en este Año Santo Jubilar de la Esperanza. Y juguemos con palabras clave, con humor y amor, para hacer unos propósitos más de a pie: deporte, prensa, amigos, menos móvil, leer, escribir, pasear, naturaleza, nada de excusas, menos zonas de confort, ahorrar, apreciar, ser ejemplo, sonreír, no quejarse, optimismo, solidaridad, repartir tiempo, implicarse, cocinar, y un largo etcétera; simplemente porque sí, porque gusta pensar que se podría mejorar en muchas facetas. Y, para la clase política, por si no los han hecho, algo muy serio: honestidad, sinceridad, paz y quienes tengan botón nuclear que no lo toquen. ¡Por favor!