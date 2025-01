El precio del insulto

Leo en su diario una información de José Gómez sobre las pintadas insultando al presidente español en la fachada del monasterio de la Santa Faz. Eso no es nada: la presidenta de Madrid llamó "hijo de puta" a Sánchez delante de todo el Congreso porque el presidente estaba aludiendo al forre de su hermano en plena pandemia y a la destitución de su jefe Pablo Casado sólo por preguntar, que era su obligación, y no sólo no multaron a la moza sino que se cachondeó diciendo "me gusta la fruta" y a continuación se la llevaron a bendecir al Vaticano.

Éste es el nivel, Maribel, que tenemos en Madrid. Como dice el lamentable Rodríguez: por cada insulto, dos. Ole el casticismo arrastrao. Si le oye Jesucristo se cae de espaldas. Y los de la Conferencia Episcopal missing in action.