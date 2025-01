El PP dice no ser franquista, pero no celebra el final de la dictadura

Ante los actos previstos por el Gobierno para celebrar aquel final de la dictadura franquista, el PP parece que permanece abstraído de todo lo que fue y supuso de malo para España aquella nefasta dictadura, pero Feijóo sigue con ese su relámpago de pavor, y mantiene corroída su agudeza mental, de ahí que esta resulte fuera de lugar. Quizás por eso es que ha decidido que no va a celebrar el fin de la dictadura junto al resto de partidos políticos, lo que nos lleva a preguntarnos si es que añora el franquismo o es porque teme a las reacciones de Vox sin cuyos votos no gobernará nunca.

Su descolocada postura quizá sea la primera desavenencia de este nuevo año con el Gobierno. ¿Qué hay de malo en celebrar el 50 Aniversario de la muerte del dictador? ¿Acaso su muerte no fue el inicio precursor para que España y los españoles pudiésemos recuperar las libertades y la democracia? Actos que debieran de alegrarnos a casi todos, se tornan por mano del PP, en actos de confrontación y discordia. Atrás quedaron el miedo, las represiones y ejecuciones y todos aquellos silencios de los perdedores de la guerra civil. Debiera recordar Feijóo aquellas cosas que Franco nos quitó como país, sumiéndonos en un monstruoso atraso. Antaño se perseguía a muchas personas, otras muchas se exiliaban, las mujeres sin derechos, y persistía la tortura premeditada. Esto no puede volver a reproducirse. Las dictaduras nunca son buenas, y la nuestra fue nefasta. Feijóo debiera dejar de parecerse, mimetizarse en Vox, pues todo lo ultra no es bueno. Pero Feijóo reunirá a sus barones para contraprogramar los actos de este aniversario, y España no merece este desplante.