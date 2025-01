Gracias Santa Pola por la media maratón, pero...

Muchas gracias al Ayuntamiento de Santa Pola y al equipo dirigido por la alcaldesa por realizar esta actividad. Pero, sobre todo, por incluir el día de antes la posibilidad de que la gente de menor edad pueda también participar y así fomentar el deporte.

Ahora bien, creo que se podría dar un paso adelante e intentar aprovechar este certamen para ayudar a las familias a inculcar valores saludables en la alimentación. Me refiero al hecho de la merienda gratuita que se da una vez finalizan la carrera, las valencianas (magdalenas) y chocolate, además de la medalla y el agua. Entiendo que pueden ser traiciones, pero se podrían intentar cambiar y dar plátanos o bananas, una fruta cuya higiene al estar cerrada es algo mayor que otras. Así como el chocolate que sea lo más puro y sin azúcares, solo con los presentes en el cacao. Sé que por un día no pasa nada, pero, por favor, intentar dejar que seamos las familias quienes decidamos cuándo dar estos productos.

Pónganse en situación: acabo de hacer deporte, soy infantil y me dan valencianas con chocolate, puedo asimilar que esto está bien, cuando no debería ser así. Es como si estuviese en un polideportivo acabase de hacer deporte y en la máquina expendedora solo hay chocolatinas y productos no saludables, sería hipócrita ¿no? Creo que debemos trabajar en esta línea de educar en valores saludables, sobre todo en eventos grandes, sé que es posible que haya gente que piense: «Tú decides darle o no el dulce». Correcto, pero cuando un bebé ve en masa a su alrededor que la mayoría lo toma, ¿qué creen que hará? En una posibilidad muy alta pedirte eso mismo y no la fruta que le brindas. En fin, gracias por todo el esfuerzo y ojalá sigamos motivando para hacer deporte y alimentarnos lo más saludablemente posible, sobre todo en la gente de menor edad quienes están en proceso de aprendizaje.