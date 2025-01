La vergüenza de la izquierda.

El otro día publicaron una carta mía sobre que me alucino por lo que escriben los señores Ull Barbat y Marc Llorente. Pero es que después de leer la carta del señor Gabriel Barco, ya es que me caigo de la silla de la risa que me da. O sea, que para este señor todos los de extrema derecha son antidemocráticos, racistas, xenófobos, etc... y los de izquierdas son todo lo contrario. Cuando, si en el mundo ha habido treinta países con gobiernos comunistas, no ha habido ni uno solo, ni uno, que haya habido libertad de prensa, ni de partidos políticos, ni de expresión. Vamos, que la carta de este señor es un chiste.