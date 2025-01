Descuido abrumador.

La filosofía estoica experimenta un renovado interés. Establecida hacia el año 300 a. C., influyó desde a esclavos hasta a emperadores. La crisis de nuestro tiempo catapulta el pensamiento hacia fuentes antiguas, cuyos discursos proponen estrategias para resguardarnos. El estoicismo sugiere que protagonizar la tragicomedia antropocéntrica provocó tomar distancia del orden natural, superior a cualquier interés particular basado en la opinión. Estimar lo que otro piensa y adherirnos sin la debida reflexión impone «el lado correcto de la historia», por ejemplo. Somos marionetas fingiendo humanidad. Adicionalmente, el abuso deliberado de los recursos naturales fragmenta nuestra relación con el medio, del cual reclamamos absurdo derecho de propiedad. Las consecuencias del calentamiento global responden a la persistente necedad de quienes todavía encuentran esperanza en la industrialización depredadora, indiferentes al clamor de la Tierra. El planeta refuta la tesis del «progreso» empleando argumentos cada vez más contundentes. Nada sorprendente. Los estoicos diagnosticaron esta negligencia del pensar que heredamos, a fin de conservar la vida. Cuando se ha confiado durante siglos en la propia ignorancia, es difícil aceptar el diminuto punto que ocupamos; el orgullo zarandea la razón. Existir de manera razonable demanda una familiaridad nunca vista entre nosotros y el cosmos, exige ser responsables al actuar, solidarios en el marco de un presente menos incierto que permita vislumbrar el futuro. Marco Aurelio, último estoico de renombre, desnuda en sus Meditaciones la esencia de esta dialéctica fatal: «El que no sabe lo que es el mundo, no sabe dónde está ni quién es».