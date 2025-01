Si estornudas te pones la mano, pero si fumas no, ¿es correcto?

Simplemente hacer reflexionar sobre nuestra sociedad en materia de educación, higiene y prevención sanitaria. Para ello piensen cuando estornudan o tosen en público; mucha gente se tapa, pero si fuma, he de decir que no he visto a nadie tapándose la boca. Tiran el humo sin taparse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Y creo que es tanto o más perjudicial para otras personas que nos llegue este humo que el de un estornudo. Sigo sin entender cómo se permite esta droga perjudicial para la salud. Ojalá el Ministerio de Sanidad con Mónica García Gómez luchase contra esto de verdad y no solo pensando en la recaudación con los impuestos. Ojalá luchemos por una sociedad limpia en la que ir por la calle sea agradable y no haya que esquivar a gente fumando, tirando colillas y demás.