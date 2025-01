Telefónica, se puede producir un accidente.

Un poco antes de Navidad, es decir hace algo más de un mes, unos gamberros destrozaron una caja que Telefónica tiene instalada en plena acera de la avenida Locutor Vicente Hipólito de Alicante, casi enfrente de la Estación de Bomberos.

Vivo cerca y personalmente he visto cómo en diferentes fechas, por la noche, dos ciclistas y un peatón tropezaron con la caja y se cayeron, afortunadamente sin consecuencias mayores porque eran jóvenes.

He llamado a Telefónica y, en vista de que no hacen nada, he llamado también a mi operador, para que hablen con Telefónica, y me han abierto una «Incidencia», pero me dicen que es Telefónica la que debe actuar.

La Policía Municipal instaló hace ahora unas tres semanas la cinta que se puede ver en la imagen que adjunto, pero tampoco ha servido de nada. Asumo que el Ayuntamiento de Alicante tiene, pues, constancia de ello.

En cualquier momento habrá un accidente serio y vendrán las lamentaciones y el señalamiento al o a los responsables, pero ya será tarde. ¿No es más sencillo reparar esa caja ya o, mucho mejor, cambiarla de lugar ya que la acera no es su sitio más adecuado?

Ojalá que alguien lea estas líneas y actúe.

Muchas gracias.