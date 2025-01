Elche, una ciudad incómoda para un ciudadano cómodo, o al revés

Actualmente son varias las obras de remodelado que se están realizando en esta ciudad, aunque no parece, a opinión de quien suscribe, que sean coherentes ni en su planteamiento ni en su ejecución.

Uno de los ejemplos más notable es intentar que convivan peatones y vehículos con las llamadas plataformas únicas, que no es nada más que poner al mismo nivel la carretera y los arcenes sin ningún tipo de restricción o medida disuasoria para los vehículos, por lo que tenemos la misma cantidad de vehículos circulando junto con los peatones. No alcanzo a entender el porqué de dichas actuaciones. Bien es sabido que el lobo difícilmente convive con la oveja, al igual que a nadie se le ocurre que un escolar que no llega a los 50 kg conviva con un vehículo que ronda los 1.000 kg y que como es normal del ciudadano incómodo, no circula a la velocidad que debería.

El exceso de vehículos y, en extrema preocupación, el exceso de velocidad es de espanto. Cada vez que veo un grupo de preescolares andando por las aceras para dirigirse a una excursión y cómo pasan los vehículos por la carretera sin respetar los límites de velocidad me produce un tremendo desasosiego por los docentes que con cara de espanto intentan conducir el pelotón, y auténtico pánico al ver esas toneladas de hierro y plástico a unas velocidades que no permitirían ninguna maniobra urgente ante cualquier descuido de los niños y niñas.

En esta línea de los vehículos no podemos dejar de hablar del aumento de las plazas de aparcamiento y el aumento de los carriles y estaciones de bicis de la concesionaria. No parece difícil echar cuentas y ver que la facilidad para la circulación de los vehículos es inversamente proporcional a la facilidad para las bicicletas. Es más, nos hacen un estupendo parking en la calle del Filet de Fora, al lado de un parque infantil, que ha sido víctima del llamado proyecto sombra, lo de poner toldos, que aunque comparto el impulso de aumentar el sombraje de los parques infantiles, no comparto el esperpento de los palos enormes en medio de la zona infantil que se usan como soporte de los toldos, que los han dejado ahí como si fuera un pegote de ridiculez y han dejado el parque en el mismo estado ruinoso, continuando en pie una construcción que debe de albergar algún tipo de instalación eléctrica, por el cartel de peligro de muerte (en un parque) y que se debería de abordar de una manera más diligente y no sacarse planes de la chistera con nombres que parecen sacados del cajón de algún servicio secreto, por lo del proyecto sombra.