La edad de oro del radicalismo

Ante las últimas noticias estadounidenses, que no americanas como conjunto, mi mente no puede evitar pensar sobre el porqué del auge de los extremismos tanto políticos como sociales en plena era de la información. Quizá se deba a la incultura social de no saber que el humano siempre tropieza con la misma piedra o a la de pensar que el experto es aquel borracho que reafirma sus argumentos con Facebook o Tik Tok.

La preocupación va más allá del debate tonto con los amigos en el bar. El foco debería estar puesto en las jóvenes generaciones que reciben constantemente estímulos extremistas de ambas esquinas tanto en dichas plataformas como en sus casas y grupos sociales. Entiendan este concepto: el problema no es el líder, sino los borregos que lo siguen.

¿Cuál es la solución para este problema en España? La educación.

Aquella libertad que nuestros políticos se sortean cada cuatro años en vez de desarrollar un pacto nacional que cree neutralidad y cultura, no ideología y adoctrinamiento. Únicamente con ello, las futuras generaciones sabrán diferenciar al populista del culto, al falso mesías del sabio. Si no es así, repetiremos lo mismo cada cien años.