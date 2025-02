Conservar y respetar nuestras tradiciones

Los tiempos pasan y demasiado deprisa, quizás porque nosotros mismos tiramos de ellos y cada vez con más ansia, y surge un peligro y es que importamos: modas, costumbres, eslóganes y ¡claro! olvidando hasta incluso nuestro idioma: español, porque no lo valoramos lo suficiente. Tenemos unas fechas, festividades importantes que sería bueno conservar, a saber: el Día de Todos los Santos (al día siguiente, el día de Los Difuntos, lamentablemente hoy casi olvidado), pues bien, llevé a mis dos nietos al cementerio, o mejor llamado «Campo Santo», se quedaron asombrados. No sé qué se esperaban ver, un lugar lúgubre, triste, oscuro… y claro está, nada más lejos de la realidad. Disfrutaron de una experiencia preciosa, vieron pasillos tan bonitos llenos de buganvillas, panteones, sepulturas adornadas con preciosas flores... con gente en oración, con niños, jóvenes (curioso, de raza gitana…), no sé si es que se piensa en nuestra cultura que nuestros niños se van a traumatizar. Es bueno que visiten a nuestros antepasados, sus abuelos, bisabuelos, que recen una oración, es su historia también… Pues bien, con motivo de esta fecha, en lugar de importar la calabaza y disfraces tontos, tenemos motivo de disfrazarnos de los personajes de nuestro poeta y dramaturgo, José Zorrilla, de Don Juan Tenorio con el sombrero, capa, espada, antifaz… de Dª. Inés, con su vestido blanco, del espectro / fantasma, etc, . Es cuestión de educación… El Día de La Epifanía del Señor (Los Reyes), pues aparte de la cabalgata, menos mal, ¿ es que ya nadie se acuerda de poner en el balcón un cubo de agua para los camellos, una bandeja con polvorones para los Reyes y sus pajes….y que al día siguiente, estuvieran vacíos?… ¿ Ya no hay paciencia para dejar los regalos para el día de Reyes…? Y se recurre a un invento de personaje gordo de rojo y blanco. Por último , existe un fenómeno cada vez más frecuente, que es el de poner los títulos de establecimientos en inglés. Hace unos días pasé por una calle de mi ciudad, una vinoteca que tenía su rótulo con un nombre egipcio y el resto en inglés…y así muchos otros…, pero ¿dónde están Casa Nicolasa, Bar Pepe, la Bodeguita de Paco, Moda Joven, El Porvenir, Pruébame…..? Termino recomendando un bocadillo de jamón, de tortilla, de calamares, etc., en lugar de perritos calientes, hamburguesas, y tarta de manzana, arroz con leche, un ocho, un pastel, que son más sanos y más baratos, en lugar de otros invento de gofres y yogures sofisticados.