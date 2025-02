El duelo del alma gemela.

Todos hablan de encontrar el alma gemela, de cómo transforma tu vida, de cómo te complementa. Dicen que un alma gemela no siempre es una pareja, pero nadie menciona el dolor de su partida. Quizás porque es un dolor insoportable. Cuando un alma gemela se va, tu mundo se pone del revés. Sí, aprendiste que el amor no hace daño, que los celos no existen, que puedes ser mejor persona… pero todo eso duele cuando se marcha. Y, aun así, solo deseas que, donde esté, sea feliz y esté bien cuidada.

Nadie dice que jamás volverás a encontrar a alguien igual, porque alma gemela solo hay una.

Quizás no hablamos de este dolor porque, si lo hiciéramos, temeríamos conocerla. Pero haber encontrado a mi alma gemela me enseñó el amor verdadero: un amor sin miedo, sin límites, que sana heridas y disipa dudas. Un amor que te transforma.

Sí, el alma gemela viene a desbaratar tu vida, a cambiarte por completo, pero con un propósito: demostrarte que el amor verdadero siempre te acompañará. Duele perderla, claro que duele. Pero, cuando mires atrás, agradecerás haberla encontrado en tu camino y todo lo que valió la pena para conocerla.