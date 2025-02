El matón de la humanidad

El presidente Donald Trump propone cometer crímenes de lesa humanidad contra los palestinos, tanto los de Gaza como los de Cisjordania. Así como lo leen.

La ONU (Organización de Naciones Unidas) hace más de 50 años lo definió como cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano. Estableciendo, entre otros, el traslado forzoso de población, la persecución de determinados grupos de la población y la segregación racial. Además, los jueces y legisladores de las diferentes naciones, declararon que estos delitos no prescriben, ya que son imperdonables.

El genocidio cometido por Israel y con la cooperación necesaria de EE. UU. lo dejamos aparte. Hoy me centro en las propuestas que se están poniendo encima de la mesa esta semana. Trump quiere desplazar forzosamente a los palestinos de Gaza y Cisjordania a Egipto y Jordania (también dejamos a un lado el detalle, no menor, de las bolsas de gas recientemente descubiertas frente a la franja).

Esta actitud, ¿no les recuerda a ese matón de la clase que medía 10 cms más que nosotros y que su fuerza era directamente proporcional a su despotismo y crueldad?

Ya no tiene sentido la frase de que, algún día, debajo de escombros de Gaza se encontrarán los jirones del Derecho Internacional. Pues ahora directamente encontraremos las cenizas o ni siquiera eso. ¿Ustedes creen que a los europeos no nos afecta? No sean ilusos. Tenemos al Matón de la clase de las naciones del Mundo. Sí, con mayúscula.