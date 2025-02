Premio y castigo.

Esta no es la novela de un escritor ruso Crimen y castigo, ni mucho menos. Quién se lo iba a decir a Fiódor M. Dostoyevski. Nadie le iba a decir que no son crímenes los de la deleznable violencia de género que se dan, casi uno por semana. Quizás hay un tema tabú, la violencia infantil, que tanto la producen los padres como las madres. Aunque está claro: ni las niñas ni los niños votan.

Pero lo que resulta sorprendente, y uno no es amigo de las casualidades, es que los premios en literatura, teatro, cine, pintura, etc., se conceden de un tiempo a esta parte solo a mujeres. Parece que los hombres somos una especie a extinguir, como los neandertales, a no ser que doremos la píldora al feminismo, radical y fundamentalista. Lo que pasa es que no todo el feminismo es igual, hay uno que odia al hombre, eso se llama misandria. ¡Menos mal que no son todas!

Por favor igualdad entre mujeres y hombres, pero sin privilegios. Porque cuando hay profesiones donde son necesarias pruebas físicas, ya no somos iguales, ¿a nosotras más suaves, que somos mujeres?

Por último, «la bondad o la maldad, la inteligencia o la estupidez, no dependen de la entrepierna, sino de la azotea». Por cierto, hay un estigma de modo para los que sean críticos: machista.

Pensar otra cosa es sexismo. Por tanto, homínidos animales, en evolución para seres humanos.