Reivindicando la estupidez

Las teorías conspiranoicas cada día tienen más adeptos. Las encuestas dicen que el 4% de la población cree que la tierra es plana, que la mayoría de la juventud votaría ahora a Vox, y muchos prefieren que vuelva Franco. ¿Qué está pasando? Está surgiendo un ejército de idiotas que solo se «informa» en redes sociales. Ya basta de darles cancha; por eso no entiendo que vayan a debates en televisión para exponer sus teorías de chorlito. Invitan a científicos a debatir con terraplanistas que no tienen ni la ESO, pero estos utilizan una verborrea tan agresiva y pedante que impiden responder al interlocutor y acaban poniéndolos a la misma altura. Aunque la televisión se basa en las audiencias, no todo vale. Los negacionistas ya dominan las redes sociales, si damos publicidad a las reivindicaciones estúpidas en prensa y en televisión ya tendrán todo el campo abonado. Si un idiota dice que la tierra es plana, mejor dejarle solo, no entrar a trapo, no va a ocurrir nada. Pero si llega otra pandemia y seguimos al pie de la letra las estupideces de un idiota, la naturaleza es sabia: no sobrevivirán los idiotas, y, por lo tanto, la evolución humana irá por buen camino.