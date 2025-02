A quien corresponda...

Hace unas semanas, en una de mis salidas con bicicleta, iba por la carretera de Pinoso y, cuando estaba a la altura de «La Fuentecilla», decidí hacerme a la derecha porque venían adelantándome varios coches. Mala idea, porque fui a parar dentro de una arqueta y acabé golpeándome la cabeza (con casco, por supuesto) en el borde la misma. Como resultado de la caída tuve heridas superficiales en cara, brazos y piernas, además de una conmoción en la cabeza por el golpe. Me tuve que volver sangrando y acudir a urgencias a mi centro de salud. En la normativa del Ministerio de Fomento (es copia textual): «Norma 5.2 - IC de la instrucción de carreteras» y dentro del apartado de drenaje superficial dice claramente:

«3.4.7 Arquetas y pozos

3.4.7.2 Aplicación

Las arquetas se proyectan para desagüe de cunetas a colectores u ODT. Presentan sección en planta en general cuadrada o rectangular y deben adaptar la forma de las paredes a la sección de la cuneta que desagua a ellas. Las arquetas se deben tapar con rejas metálicas».

Como se puede comprobar la normativa es clara, pero no se cumple. La arqueta estaba y está abierta. Eso sí, hay una señalización con una baliza azul y blanca en el lado que da al firme de la carretera (cosa que no recoge la normativa, pues no da la opción de «o bien señalizar mediante baliza»).