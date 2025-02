Hace poco vi el cartel de la feria de San Isidro con Victoria Federica como «modelo» de cartel y pensé: «Vicky nos recuerda la importancia de nacer en según qué familia». En mi caso, como psicólogo y profesor de un programa de inserción laboral, me pone difícil transmitir la importancia de formarse y el valor de la meritocracia cuando mis alumnos tienen pruebas de lo contrario.

La hemos visto en portadas de revistas de moda sin tener relación con dicho sector y sin el pretexto de ser especialmente atractiva, en programas de televisión superando pruebas banales, presentaciones, conciertos, anuncios… y todo eso, sin necesidad de haber tenido que hacer nada, simplemente existir.

En otros países, su imagen hubiera quedado relegada a la prensa de especialidad «Royal» o del corazón. Sin embargo, teniendo en cuenta que parece no tener nada que ofrecer y que por su edad y circunstancias es difícil poder identificarse con ella, sospecho que el interés real de la población es insignificante, aún así, parece que los medios se empeñan en metérnosla con calzador y recordarnos que sí, que por mucho que te esfuerces, lo que consigas, no va a depender solo de ti; de hecho, en casos como este, no hace falta que hagas nada.