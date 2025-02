Hace unos días, esta frase de un amigo me dejó extrañamente inquieto: “Cientos de años de filosofía, ciencia y humanidades y seguimos creyendo que la evolución del ser humano depende únicamente de la tecnología. Es por ello que estamos dejando en manos de los principales tecnócratas macarras el futuro de las relaciones entre los seres humanos”.

Me dejó extrañamente inquieto no porque dijera algo totalmente nuevo y radical. Creo que casi todo el mundo capitalista es consciente de ello. Pero sí me inquietó la palabra macarra. Hacía años que no la escuchaba. La usábamos mucho en mi época colegial en el pueblo alicantino donde crecí y siempre tenía una connotación de peligro, de violencia subyacente, de macho alfa dominante.

Cada curso o clase siempre tenía a su macarra y sus secuaces (y no creo que eso haya cambiado mucho). Y también era normal que hubiera otro grupo oponente y opositor a dominante: otro macarra y otros secuaces. Porque el grupo oponente no es el de las buenas personas. Estas huyen, y no siempre por temor, sino porque saben que el enfrentamiento es de necios, porque es más hermoso jugar, hacer deporte, contarse historias graciosas e, incluso, profundizar sobre un tema académico.

Dicen que en Europa vivimos en medio de la marejada de los dos principales bloques geopolíticos mundiales. Creo que ambos sistemas van más allá de si representan al capitalismo o al comunismo. Detrás de todo eso, sólo está el ansia por dominar, más por no ser dominado, perpetuar una bandera y un nombre. Es decir, dos grupos de macarras. Y el debate general es en cuál deberíamos estar los europeos, (ya que parece ser que la mayoría considera que la única solución es el lado anglosajón porque el resto es el demonio).

Pues estaría bien que la Unión Europea se situara como el tercer bloque geopolítico. El de las buenas personas. El que fuera ejemplo de respeto por los valores humanos y los derechos civiles. Un lugar donde todos pueden convivir y vivir dignamente. Que la solidaridad fuera el sentimiento común y que no falte ni un hospital público, ni un colegio, ni comida para nadie. Que las escuelas públicas de todos los países impartan estos valores desde la perspectiva de la Historia y la Ciencia. Que la cultura, la filosofía, la investigación científica y los bienes de consumo sean nuestros referentes. Que las empresas puedan trabajar en este mercado común de forma sostenible (que no sea el de la especulación y la búsqueda del tesoro). Y si eso no llama a los inversores que quieren alta rentabilidad, que no vengan. Para cada sector hay una propuesta viable (energía, alimentación, industria…).

Otra cosa es que no sea la solución que en la práctica conocemos (la actual selva del neoliberalismo), generando o bien rechazo o bien duda. Porque el ser humano se resiste al cambio. Incluso, a menudo, a llevarle la contraria al Poder. Pero somos la mayoría de los seres humanos los que cada día sufrimos reducciones en los derechos civiles y carencia material, mientras unos pocos milmillonarios disfrutan de los mejores servicios, atesoran cada vez más bienes y nos dicen lo que debemos hacer.

El bienestar de una sociedad se mide por la calidad de vida de todos sus habitantes, no por el PIB, ni por la tasa de milmillonarios. Esa es la verdadera Libertad. Vivir con respeto a los demás y al planeta en que vivimos, aunque suponga reducir la ingente cantidad de bienes materiales que nos han metido por los ojos como objetivos libertarios (aquellos que son enriquecedores para unos pocos).

Hace poco alguien dijo que la Felicidad es ese estado en el que lo que haces, lo que dices y lo que piensas, están alineados coherentemente. Y te dirige a hacer lo que debes, no lo que quieres. Porque no hay nada más feliz que vivir en paz con uno mismo y con el mundo que nos rodea.

P.D. Dejemos ya de publicar, leer y prestarle atención a lo que hace EE UU. o Rusia. No es más que un lugar más en este mundo.