Atender primero a las necesidades urgentes

En nuestra ciudad de Alicante pienso que es más urgente que la construcción de un Palacio de Congresos, además teniendo ya el hermoso «Auditorio» de Campoamor, otras cosas. Por ejemplo: otro hospital en Alicante/ciudad, darle utilidad al antiguo cine Ideal que lleva muchos años cerrado, hacer un albergue municipal que dé amparo a los mendigos (y no solo para 15 días) que están tirados por las calles y con riesgo de empeorar su salud, consintiendo esta deplorable imagen de nuestra ciudad; arreglar las aceras en mal estado, sustituir los árboles de la avda. de la Constitución por otros de hoja perenne y en más sitios (en Alicante necesitamos sombra todo el año), agentes de policía de a pie por las aceras, ampliar los horarios de socorristas en las playas, campañas de concienciación para el comportamiento de los dueños de mascotas (el pipí no se recoge), basuras no antes de las 20:00 h… etc.