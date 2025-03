Gran ovación de agradecimiento a Pedro Luis

Amigo Pedro Luis (Apo), todos te recordarán como el gran maestro pirotécnico que has sido, ruidoso, inquieto, atrevido, jovial de mascletás tan espectaculares que vibraba el alma. ¡Cuánta alegría has proporcionado! El alma de la fiesta de Hogueras. Pero Pedro Luis, con independencia de les Fogueres, los que te hemos conocido todavía púberes (ya nos soltabas más de un petardo y carretillas) y la gran suerte de tenerte como amigo, teníamos claro que la fiesta eras tú. Los que hemos sido cercanos en el tiempo y a tu persona, con independencia de tu trabajo, eras un personaje adorable, directo, sincero, desprendido, amante de la vida y de los amigos, divertido, intenso, trasto, apoteósico y, en el buen sentido, brutal y desastroso, una mascletà en sí mismo, un corazón de platino.

La ciudad de Alicante y la fiesta lloran la gran pérdida, pero creo que más que la fiesta, que es indiscutible, son las personas las que lloran tu pérdida. Para tu gente, tu familia y tus amigos, tu falta es irreparable. Conforme hoy hablaba con otras personas del suceso, no comentaban: «Ha fallecido el senyor pirotécnic». La frase era: «Ha fallecido Pedro Luis» y no había que dar más aclaración. Has sido grande y serás donde estés. Dispara fuerte que te oiremos siempre. Se te quiere don Pedro Luis Sirvent.