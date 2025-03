Carlos Mazón: ¿hasta cuándo?

He estado con mis amigos tertulianos tomando nuestro pequeño manjar matutino, descafeinado con leche, sacarina y media tostada con aceite. El tema estaba relacionado con el presidente de la Generalitat Valenciana, me niego a llamarle Molt Honorable, ciudadano Carlos Mazón. Este ciudadano nos ha sorprendido con su sexta o séptima versión de la hora en que llegó al CECOPI, después de cuatro meses y doscientas treinta víctimas que, si se hubiesen hecho las cosas como decía mi abuela, «como dios manda», la gran mayoría, si no todas, estarían hoy vivas.

Ayer estuve viendo con mi mujer en la tele la película Mentiroso compulsivo protagonizada por Jim Carrey. Perfectamente podría haber sido protagonizada por el mismo Carlos Mazón ya que ha demostrado tener las tablas suficientes para destronar al mismísimo Carrey, ya que lo de Pinocho le viene muy pequeño.

Lo de El Ventorro ya está casi olvidado aunque, para mí y para muchos valencianos, las declaraciones de la ciudadana Vilaplana ante la Justicia serían más que aclaratorias porque, no me cabe la menor duda, diría «la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad» del tiempo que pasó con el susodicho ciudadano.

A pesar de que el ciudadano Mazón sigue llevando a la práctica la famosa frase del nazi Goebbels: «Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá», le respondo con otra del Ingenioso Hidalgo don Quijote: «La verdad puede ser estirada, pero nunca se rompe, y siempre surge por encima de las mentiras, como el aceite flota sobre el agua». Triste estoy y estamos, no por lo que hace o dice el ciudadano Mazón y los que lo abrigan, sino por las víctimas inocentes y sus familiares y amigos que, entre otras cosas seguro que piden Justicia y no con minúscula. Ojalá se haga.