El mar nos devuelve la mentira.

El temporal es perpetuo. Lo vemos en el horizonte y aun así seguimos caminando hacia él, ciegos, obstinados. El Mediterráneo arde, su piel líquida se calienta como nunca antes y, sin embargo, seguimos sembrando hormigón en sus orillas, alzando muros donde solo debería haber dunas y vida. Construimos al filo del abismo, confiando en que el mar no vendrá a cobrarse su espacio.

Pero el agua tiene memoria, y cuando reclama lo que le pertenece, no hay tratados ni promesas que puedan contenerla. Con las temperaturas batiendo récords, las lluvias caen con furia y las inundaciones arrasan pueblos y ciudades enteras. No es un castigo divino, es la consecuencia de un modelo que se niega a ver su propio desastre. Un sistema que, en lugar de retroceder, avanza con la fe ciega del que prefiere la mentira antes que la renuncia.

Negamos lo evidente, repetimos discursos vacíos, confiamos en que la tragedia nos pase de largo, como si no viviéramos ya en ella. Pero la crisis climática no espera. No entiende de plazos, ni de excusas. Mientras discutimos, los océanos se calientan, los incendios devoran bosques y las costas se desmoronan bajo el peso de su propio exceso.

El agua ha llegado a nuestras puertas, el viento está arrasando lo que creíamos eterno, y la tierra desaparece bajo el peso de nuestra inacción. Sin embargo, seguimos actuando como si aún hubiera tiempo, como si el futuro no nos estuviera llamando a gritos desde los escombros de lo que creíamos seguro.