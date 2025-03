Parece mentira que un presidente como Donald Trump, que es un hombre de negocios, esté llenando el ámbito empresarial y financiero mundial de una incertidumbre permanente con los aranceles a sus mayores socios comerciales y al resto del mundo.

En cualquier manual de primero de Economía o de Economía de la Empresa, aparece la incertidumbre como uno de los peores virus malignos para los mercados, las bolsas y las empresas. Sobre los mercados, en general, existen muchos modelos, tantos como pensamientos económicos diferentes, con matemáticas aplicadas que pretenden saber cómo se comportarán los mercados ante tal o cual vicisitud. Sobre las Bolsas de Valores actúa como un interruptor del pánico por aversión al riesgo y comienzan a producirse bajadas y subidas en forma de dientes de sierra que pueden tener una tendencia alcista o bajista. Pero quiero dar mi opinión sobre la repercusión que tiene sobre las empresas grandes, medianas y pequeñas, para la producción de bienes, servicios y materias primas.

Y voy a poner un ejemplo de empresa productora de bienes aplicable de una forma u otra a los otros sectores. Si las empresas no saben si determinados insumos de su producción aumentarán, por los aranceles de un 25 % (por ejemplo) el mes próximo, incrementarán el stock de dichos productos para que sus fábricas no caigan en una parada técnica por desabastecimiento. Pero también tienen la incertidumbre de cuál será el consumo final ante la inevitable subida de precios, lo que aconseja no aumentar el stock pues sería un capital que podría quedarse estancado. En mi opinión, creo que ya pueden darse cuenta del problema planteado.

Ahora bien, en EE.UU. se están dando otros factores que agudizan la incertidumbre. Las políticas migratorias han producido una parada de la construcción y de la producción de alimentos (la mano de obra latina ha abandonado sus trabajos, por miedo). Hay una bajada del consumo en bienes y servicios básicos. El pago de los intereses de la monstruosa deuda pública es ya superior a su presupuesto en Defensa. Cada vez hay un mayor número de estadounidenses que no se creen la inflación que proporciona su gobierno.

Todos estos factores conforman La Gran Incertidumbre o simplemente La Incertidumbre, sí con mayúsculas.