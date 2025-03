Los desencuentros llenan Alicante y Elche

Es curioso cómo los clanes actúan con los habitantes de estas dos ciudades. Mientras, València se ríe y mofa de estos desencuentros. Alicantinos e ilicitanos, o viceversa. ¡Cuándo os va a entrar en vuestras descerebradas cabezas! Que separados no somos nada y unidos nos equilibramos con el poderío valenciano. Este problema no es político, pues no varía con la alternancia en el poder de la Comunidad Valenciana o de las administraciones locales.

Os propongo algo que os beneficia a los dos municipios. Un área pactada ente Elche y Alicante, metropolitana. Sumemos y no sigamos la máxima de «divide y vencerás», muy romana.

Para ello, expertos en planificación estratégica del territorio, y en particular el urbano, deberían crear un equipo formado fundamentalmente por ingenieros, arquitectos, técnicos medioambientales, culturales y abogados. Para ponerse un reto, esa «área de futuro», tanto para Alicante como para Elche o Elx y Alacant. Una cita mía: «El bien de todos es el bien de uno mismo». Una idea que para nada es incompatible con la variante ferroviaria de Torrellano. TRAM Alicante-Elche y un ramal que sirva para ambas ciudades desde IFA al Aeropuerto Miguel Hernández. ¡Alicantinos e ilicitanos han de ir de la mano como de esta provincia hermanos!