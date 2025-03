Alicante se seca

El pasado sábado, de visita en Altea para mostrar los encantos de esta maravilla de pueblo mediterráneo comprobé algo que a continuación relato. Ya desde El Campello pude observar muchos pinos que se han secado, pero pensé que en una zona repoblada con árboles diseminados y debido a la extrema sequía que padecemos desde hace años pues alguna epidemia los habría secado. Una vez en Benidorm esta visión se extendió y observé desolado cómo había amplias pinadas completamente marrones. Lo peor estaba por llegar, acercándonos a l’Alfàs del Pi la imagen de Sierra Helada dónde ya casi predomina el color marrón sobre el maravilloso verde que hasta hace poco nos brindaba esta magnífica sierra. ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo el cambio climático está afectando a Alicante de lleno y la pérdida de millones de pinos va a ser una constante en los próximos años. Como consecuencia, el paisaje de nuestra tierra va a cambiar de manera irreversible. Este hecho es gravísimo porque se trata de la pérdida de nuestro patrimonio natural, parece que no es importante debido a la escasa repercusión que está teniendo en los medios de comunicación. Cierto es que este periódico ya se ha hecho eco de la tala de un millón de pinos en Guardamar pero aún así me parece que una noticia tan tremenda y de gran impacto en nuestra tierra debería ser portada de todo medio que se precie de querer contar la verdad.

Los turistas seguirán viniendo, porque a ellos qué les importa nuestro medio ambiente, además nunca les faltará ni sol ni cerveza que desgraciadamente es la masa principal de los millones de visitantes que cada año viajan a Alicante. A nuestros gobernantes, pues lo mismo; a quién le va a interesar unos árboles. Es más, igual después se podrá urbanizar donde ya no quede nada. Me gustaría ver un hilo de esperanza pero me temo que ya es tarde, esos pinos tienen una media de vida de 30 o más años, los hay más jóvenes pero ante la falta de agua , plantando hoy mismo tardaríamos en verlos adultos décadas.