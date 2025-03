Vacaciones escolares y conciliación familiar.

Año tras año, sufrimos las familias el mismo estrés para conciliar familia y trabajo cuando se acercan las vacaciones escolares. Este año, empeora la situación ya que los niños tendrán vacaciones desde martes santo. A nivel municipal se ha decidido también dar el 28 de febrero (carnaval) y el 2 de mayo. La mayoría de los padres, a no ser que nos dediquemos a la enseñanza, no disponemos de tantos días de vacaciones ni de libre disposición para cuidar de nuestros hijos en cerca de 3 meses al año.

El malabarismo de las familias pasa por coger vacaciones separadas entre los progenitores, tirar de abuelos, familiares, amigos e inscribirlos en los llamados Campus de Semana Santa y verano. En Alicante se dificulta la tarea porque la mayoría de los campus son organizados por empresas privadas, salvo excepciones: los organizados por los AMPA (actualmente AFA) de los colegios públicos (a los que estoy profundamente agradecida) y el único que conozco que organiza el Ayuntamiento de la mano del Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante en el Mercado Central. A fecha de finales de marzo aún no veo nada publicado y muchos colegios no organizan para Semana Santa. Hace unos años hubo un intento de usar la finca Benissaudet para este uso pero no ha vuelto a repetirse.

Los precios, pueden imaginarse, son prohibitivos salvo algún club deportivo que usa las instalaciones deportivas municipales, los organizados por los colegios públicos y el que comentaba del Mercado. Los precios están fuera del bolsillo medio de los ciudadanos de esta ciudad. No digamos si sumamos matinera y comedor. Horarios que no siempre se incluyen en todos los campus pero que son necesarios para cubrir los horarios laborales de los padres.

La verdad es que la conciliación familiar está más en los papeles que en la realidad diaria: no se palpa en la mayoría de las empresas, incluso en la administración publica. En mi caso, en la Sanidad Pública, los permisos y excedencias están sujetos a las necesidades del servicio por lo tanto, al final, son denegados. Esto se agrava en las familias sin red de ayuda familiar, familias monoparentales, familias con sueldos míseros, pero que están trabajando sin ninguna ayuda social. La verdad es que la sensación de los padres es que trabajamos en Semana Santa y verano para pagar campus.

Esto parece un hecho aislado, pero las familias de Alicante nos sentimos profundamente olvidadas por el Ayuntamiento de nuestra ciudad en esta materia. Solo hay que hablar con los residentes de cualquier pueblo de nuestra provincia para darnos cuenta de que en otros lugares no lejanos (Sant Joan, Mutxamel y El Campello) se ofertan campus municipales para los niños a precios muy asequibles (en alguna población incluso gratuitos) para la tranquilidad de sus familias.

Recuerdo a nuestro Ayuntamiento que su trabajo está al servicio de los ciudadanos y residentes de nuestra ciudad no solo orientado al turismo, al ocio nocturno y a las fiestas de Hogueras.