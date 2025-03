Los obstáculos de la adopción

Somos dos papás. Tenemos un hijo adoptado. Somos una familia. Pero nuestros apellidos son distintos.

Nuestro amor por él es incondicional, pero a la hora de hacer algo tan simple como el check-in en un hotel nos encontramos con enormes dificultades.

Lo que vivimos en la recepción del hotel fue humillante. Defendimos el derecho nuestro de nuestro hijo a la intimidad, pero no hubo manera de preservar su anonimato. Nuestro hijo no está empadronado en nuestra casa para evitar filtraciones sobre su paradero, ya que esta es la forma más habitual de que sucedan. Sin embargo, ¿es obligatorio incluir sus datos en el registro de una gran cadena hotelera? Solo pedíamos que lo inscribieran con nuestros apellidos. Ni nuestra propia familia conoce, ni conocerá, su identidad biológica. ¿Por qué debemos revelarla? ¿Quién protege su derecho a la intimidad?

Además, evitaré hacerme esta pregunta: ¿se habría exigido tanto documento a una familia heterosexual? Prefiero no pensarlo.

Nuestro hijo lleva un año con nosotros. El próximo curso empezará infantil. ¿Tendremos que dar unos apellidos que no representan a nuestra familia? Me niego a que, en el colegio, lo llamen por unos apellidos que no van a ser los suyos.

¿Para cuándo una agilización real de los trámites de identidad para los niños adoptados? Autoridades, piensen en el daño que pueden causar a estos niños, que ya han sufrido bastante.