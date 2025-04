Consulta y propuesta de carreteras

En las carreteras de la Vega Baja, fundamentalmente de la Generalitat, he pasado gran parte de mi vida. No existe una carretera autonómica donde no haya intervenido. Ante el recorte del presupuesto para el desdoblamiento de la CV-95 (Orihuela-Torrevieja), el señor Dolón se ha cubierto de ... En cuanto huelen Valencia los políticos, ya sean del PP o del PSOE, ceden en todo. Muy mal, así no se defiende Torrevieja. Parece que hay complejo de subordinados y sucursales.

Prioridad de desdoblamiento hace siete años, se le preguntó por parte de un amigo y compañero exdirector general de Obras Públicas, ingeniero y máster oficial en planificación estratégica del territorio, aparte de galardonado con la medalla de honor de la Asociación Española de la Carretera en 2017. Mi respuesta fue, primera actuación. Variante desdoblada de los Balcones por el sur de esta urbanización uniendo la autopista con la N-332; futura CV-92, ¡Esos no son 800 metros! Ni basta con 5 millones de euros para ejecutar el tramo. Para el resto habría que pensar en Orihuela otra variante en Correntías. Una obra de hace demasiados años sin acabar, la Ronda de Orihuela.

Voy a lanzar varias propuestas Ruta de Miguel, el poeta: A-7-CV900-CV912-CV855-AP7, para unir autovía y autopista apoyándose en carreteras existentes a mejorar como Ronda Norte, (Rafal-El Mudamiento); variante desdoblada CV91 (la Campaneta-San Bartolomé), nuevo acceso al hospital de la Vega Baja con ramal de acceso al hospital citado desde Rafal-San Bartolomé, etc.