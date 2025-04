Feo, muy feo, como lo son Putin y Trump

No sé si se han repuesto de las primeras semanas de desgobierno del ínclito y prepotente presidente Trump o sí se han liberado del influjo de su despreciable y tortuosa administración. Todo en torno a él resulta pesado, nada divertido, sobremanera preocupante. Es como si el mundo no fuera nuestro, del ser humano que a diario hemos de soportar la incertidumbre frente a las amenazas que lanzan Trump y su nuevo mejor amigo Putin, pues entre ellos y China quieren repartirse este viejo mundo por medio del uso de la fuerza, la potencia y el descontrol que sus mentes aberrantes visionan. Ahora, para soñar lo tétrico no hace falta sustraerse a la memoria, miramos a estos chiflados y percibimos sus almas llenas de ego exacerbante y vanidoso.

Trump, con la proverbial perspicacia que le asiste, ha concebido nueva barrabasada, quiere montar un auténtico lío a la vista en el Mundial de Fútbol de 2026, está confeccionando una denominada lista roja: sería un escándalo. Planea prohibir la entrada al país a personas provenientes de 43 países. Un Mundial de Fútbol, el mayor espectáculo de fútbol a nivel de selecciones, la Copa Mundial y Trump, por eso que el evento se desarrollará en EE UU, México y Canadá, donde participarán 48 selecciones de todo el planeta que buscarán destronar a Argentina, la última campeona. Y grandes estrellas del balompié como Messi en su último mundial, España e incluso Alemania. Poco a poco las selecciones se van clasificando, aunque surge la noticia que desestabiliza el campeonato. Trump quiere vetar a Irán que ya se ha clasificado, o a Cuba, Libia, Venezuela, o Sudán. Estados Unidos propone vetar a nada menos que a 43 países, lo que crea un escándalo inmenso. Feo, muy feo, como lo son Trump y Putin.