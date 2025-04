He escuchado el discurso del Rey Felipe VI en su reciente investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares, la primera que recibe en España. ¡Enhorabuena Majestad! Unas palabras que, apoyadas en el derecho y en la literatura, como las citas al Quijote de Cervantes, son para todos una lección «cum laude-con elogio».

Un empuje para escribir estas humildes líneas: el tablero político nacional e internacional viene caldeado y con el paso del tiempo se endurece o afloja, según el clima de polarización, enfrentamiento o consenso existente. Por tanto, hay que intentar darle la vuelta, en lo posible: el líder político, el político en general, debe poner su energía en la actitud de servicio y en los valores que afirma. La importancia del servicio, con benevolencia, debe ser una de sus características esenciales. En lugar de buscar el poder o el reconocimiento personal, debería siempre alentar el pulcro bienestar de sus colaboradores y de los ciudadanos. La justicia, la claridad y la integridad también formarían igualmente la base en sus decisiones. Manteniendo siempre en mente el respeto por la dignidad humana y la responsabilidad social. Con paciencia y equilibrio para desarrollar relaciones interiores y exteriores efectivas. Que, sin duda, son esenciales para superar obstáculos y mantener la calma en tiempos de crisis.

Un líder político no se entiende sin valores. No se deja llevar por la frustración o la impaciencia. Aborda los problemas con serenidad y sigue adelante con esperanza y determinación. Generando un ambiente donde la generosidad entre como un elemento clave. Con visión trascendental, ética o moral, en los propósitos y en los valores humanos que quiere para su comunidad, sea ayuntamiento, diputación provincial, comunidad autónoma o país. El propósito de su vida y su trabajo van más allá del éxito económico o profesional, por tanto, debe vivir con transparencia lo que dice y hace. Una llamada a la creación de una sociedad más justa, solidaria y humana. A tomar decisiones inteligentes que transformen el entorno, para el bien. Y a las personas para su felicidad. ¡Y, si no, apaga y vámonos!