El otro día me encontré por el barrio de Benalúa a un antiguo amigo que fue industrial del mármol, recogiendo comida de un contenedor. Lo reconocí más que por su cara, por ese horrible olor a madera vieja y carcomida cuando se quema, del humo del puro que casi siempre llevaba en la boca, y sigue llevando, yo diría que el mismo de siempre. Al saludarlo el me miro con cara entre avergonzado e indeciso de querer reconocerme, o no. Siempre fue muy orgulloso, presumido y fanfarrón, queriendo darnos envidia a los amigos con lo que tenía; bien un coche nuevo, u otra camisa de esas que llevaba siempre de colores llamativos. Su sonrisa permanente aún la conservaba y su aspecto aunque envejecido, no era malo; llevaba un pantalón oscuro limpio, y una camiseta negra un poco gastada del Real Madrid.

Hablamos poco, el tenía pocas ganas de hacerlo, y yo, ninguna de preguntarle por su vida; prácticamente solo me dijo con timidez y entre palabras entrecortadas, que vivía solo, y con un recurso dialéctico propio de él «con pocos recursos económicos». Intentando mantener su orgullo de siempre.

Cuanta gente como Rosendo nos encontramos hoy deambulando por las calles; paro, soledad, miseria... De gente que como él querían comerse el mundo, y el mundo se los ha comido a ellos.