Tengo una duda

El mundo entero ha sido testigo durante estos últimos meses de guerra en Gaza de la altísima eficacia del servicio de inteligencia israelí que ha llevado a cabo operaciones que parecen de ficción pero que han sido muy reales. En Líbano, en Cisjordania, en Irán. Y, ahora, que vemos lo que está pasando, que vemos cómo la población de Gaza está siendo exterminada a base de bombas y de hambre, ahora que vemos cómo Netanyahu parece estar de acuerdo con los delirantes planes de Trump para la franja, me asalta una duda: ¿de verdad los servicios secretos israelíes y, por tanto, el propio gobierno, no sabían nada, no tenían ni idea de las intenciones de Hamás de cometer el atentado que finalmente se llevó a cabo el 7 de octubre de 2023?