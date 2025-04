Hacerse "Trumpas" al solitario

Trump, con su ya mítica gorra roja de «Make America Great Again», ha hecho del aislamiento su bandera, abriendo una guerra comercial contra medio planeta.

Curiosamente, los únicos países que quedan fuera de su cruzada son Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia. No hace falta tener mucha memoria histórica para saber que la lista de amistades revela mucho más que los discursos. Dime con quién andas…

El resto del mundo, mientras tanto, puede elegir: seguir jugando a su solitario o decidir ponerse otra gorra, esta vez común, frente a los excesos del nuevo nacionalismo americano.

Personalmente, hace poco cancelé una reserva para un Tesla. No por odio, sino por conciencia. Como consumidor, he decidido evitar productos «USAdos», y empiezo a ver que no soy el único. Las decisiones individuales, aunque pequeñas, envían señales claras.

Paradójicamente, esta actitud ha generado un efecto inesperado: una Europa más unida y un mundo más alerta. Nos estamos dando cuenta de que votar no es un juego, y que las urnas mal entendidas pueden dejar secuelas. Tal vez lo importante no sea la gorra que uno se pone, sino la conciencia con la que decide ponérsela.

¿Estamos preparados para asumir las consecuencias reales de nuestras decisiones democráticas?