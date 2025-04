Apagón en la península: golpe de realidad sobre la dependencia electrónica

1. Por causas aún desconocidas por la REE sobre las 12:30 la península Ibérica ha sufrido un apagón masivo.

En mi caso, estaba en clase de biología y de pronto, se han apagado las luces y la pizarra; hecho que no ha generado sobresalto ya que era un suceso normal.

El pavor ha comenzado cuando nos hemos enterado que además se había caído la red telefónica y los datos móviles: estábamos incomunicados.

Sobre el griterío de la clase se distinguían varias sirenas de policía y ambulancia fuera. ¿Qué estaba pasando? Semáforos inactivos, trenes y TRAM parados, ascensores atascados...

2. Evolución perniciosa: la primera preocupación de los jóvenes era que los móviles permanecían inactivos.

Es una situación de crisis extrema porque la sociedad actual depende fuertemente de la electricidad, no solamente para realizar las funciones vitales, sino para la comunicación. Independientemente de la causa, una de las primeras inquietudes tendría que estar relacionada con las consecuencias que sufrirán centros vulnerables (como hospitales o residencias), o la disponibilidad y gestión de alimentos en supermercados y su conservación en neveras o, incluso, la salud de la gente cercana por el embotellamiento del transporte.

Sin embargo, los jóvenes estamos preocupados porque no podemos sobrevivir sin la tecnología: nuestro estudio depende de internet y archivos virtuales, gran parte de nuestra vida social se basa en las redes sociales, dedicamos horas de entretenimiento a las pantallas y también la seguridad de tener un teléfono en caso de emergencias cuando salimos a la calle.

Durante las horas del apagón, he salido con mi madre a pasear (cosa que no solemos hacer, pero ha surgido ante esta situación) y me ha sorprendido que no era el fin del mundo. No estaban las calles desiertas como había imaginado, sino lo contrario, las calles de mi pueblo estaban llenas de gente, y a diferencia de otros días, andando sin mirar al móvil.

3. ¿Premio o castigo vivir sin tecnologías?

Como jóvenes, y también como sociedad, tenemos que asumir la responsabilidad de admitir que perdemos demasiadas horas por las distracciones electrónicas: películas, videojuegos, Tiktok, etc. Tiempo que nunca va a volver y que si invirtiéramos en otra cosa le sacaríamos más provecho.

Este apagón me ha servido para darme cuenta que vivir pegados al móvil es más perjudicial de lo que imaginábamos y que quizás esta adicción es la causa de muchos problemas actuales. Habría que valorar con más detalle los beneficios del desarrollo tecnológico y si compensa por las consecuencias negativas.