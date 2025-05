LinkedIn pierde su corbata.

El hecho de que LinkedIn sea el nuevo Facebook no es ningún secreto. Lo que fue la gran red social de empleo y contactos profesionales parece ahora entre un zoológico y la gran boda de tu primo, perdiendo así toda su profesionalidad.

Me explico: no es la primera vez (y me juego la cuenta que no será la última) que veo un post de un burro saltando una valla, al lado de una frase tipo: «Cree en ti misma y conseguirás todo lo que te propongas», digno de la muñeca Stacy Malibú de nuestros queridos The Simpsons.

Creo que algunos miembros de LinkedIn, al igual que los invitados de una gran boda, vienen de traje y corbata, pero a medida que avanza la jornada, la corbata acaba en la cabeza, perdiendo así, el significado de ésta.