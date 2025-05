Renovación parque El Palmeral, gracias, pero...

Quisiera agradecer a todo el equipo de Luis Barcala y a toda aquella persona que haya hecho posible esta renovación del parque El Palmeral y, sobre todo, de sus zonas de juegos infantiles. Hacía falta un cambio así, pensando en la gente más pequeña, aunque seguro que también en las personas que nos visitan. Las aguas que no están estancadas, están limpias, tienen el olor típico de desinfectante, esos columpios nuevos, modernos, adaptaciones para casi todos los colectivos, cartelería nueva, lo dicho, muchas gracias y ahora esperemos que como sociedad sepamos cuidar, mantener y respetar todo esto. Pero hay unos «peros». Como críticas constructivas, bajo mi punto de vista, para intentar seguir mejorando en un futuro, es lo bonito de ser personas, que no somos perfectos y que podemos seguir evolucionando. Estos «peros» son tres. El primero de ellos: recomendaría para un futuro usar términos como diversidad funcional en vez de discapacitado, palabra que podemos leer en los carteles que explican las edades y hacía qué colectivo se destina. El segundo: rogaría, si es posible y la ley lo ampara, poner carteles grandes de prohibido fumar en el parque infantil y en todo su recinto, tal y como hay de «prohibido perros», sé que los hay en pequeño en los carteles explicativos, pero haría falta dar un paso adelante y tener verdaderamente un pulmón sano, en el que poder estar y no ser fumadores pasivos de la gente que trabaja allí o de las personas que son fumadoras, aparte de la contaminación de las colillas que se les caen o se les olvida recoger. Y, por último, ese tercer «pero»: intentar estudiar otras opciones para el suelo de los parques, que no sea la típica capa de goma semidura, con base de alquitrán, puesto que el olor ahora al principio es mayor, pero luego perdura; por ello, tal vez se podrían estudiar opciones como rellenar de arena en todo el recinto de juegos. Es un elemento que tenemos en nuestras costas, es más saludable, amortigua las caídas; eso sí, no sé si con el calor del verano supondrá mucho incordio, cierto es. Pero siempre pueden preguntar al equipo de Daganzo de Arriba en Madrid que tienen un parque así. Gracias por todo y a seguir mejorando, que es lo bonito del ser humano. Feliz día.