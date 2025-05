Hay para todos

De 33 millones de habitantes en España en el año 1970 a 49 millones en 2025. ¿Se ha hecho lo suficiente para mejorar y aumentar las redes eléctricas y las reservas de agua? ¿Están las personas idóneas para ello? En mi modesta y particular opinión, parece ser que no, por el reciente «apagón».

Por las grandes necesidades de suministro de agua algún verano moriremos de sed. Trasvases que se rompen y que no abastecen lo necesario, plantas desalinizadoras que a los 20 años no sirven. ¿Dónde están los canales? La única solución. Vaya una herencia que se va a dejar a las futuras generaciones.

Y, por último, ¿es que no se aprendió del covid para que recientemente haya salido desesperadamente mucha gente a por papel higiénico, agua, pan, linternas, transistores, etc.? Y una reflexión, ¿saben ustedes dónde está la causa de muchas enfermedades, gripes, etc.? En primer lugar, y la más importante, en la mala alimentación, seguida del estrés, la falta de ejercicio y el descanso. Estos descuidos hacen que se esté bajo de defensas y se atrape de todo.