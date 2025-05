Este mensaje va dirigido a todo el personal de la cuarta planta del

Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda.

El 26 de febrero de 2025 mis padres me llevaron a urgencias porque me puse muy malito. Los profesionales que me examinaron observaron problemas en mi organismo bastante graves. Decidieron ingresarme en la cuarta planta (habitación 421) y, días más tarde, por gentileza de la supervisora, me trasladaron a la 434… Estuve algo más de un mes y, aunque fue muy duro, lo recuerdo con mucho cariño.

Soy Pablo Guillén Quesada y, por mi condición especial, no os pude manifestar lo que sentía. A pesar de todos vuestros esfuerzos y magníficos cuidados, mi cuerpo no pudo responder, poco a poco se fue apagando y mi corazón se detuvo. Ahora vivo en el Cielo y, como estoy en otra dimensión, ya puedo comunicarme, aunque sea a través de mis padres.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que día a día me cuidasteis con tanto cariño. Al doctor Philip de Medicina Interna, que coordinó todo el proceso y a todos los especialistas que colaboraron (neumóloga, endocrina, otorrino, …), a la supervisora de planta, a todas las enfermeras y enfermeros, a las y los auxiliares, al personal de limpieza, a los sacerdotes que me visitaron todos los días y me ofrecieron sus medicinas espirituales… A todos os felicito por vuestro trabajo y vuestro buen hacer… Siempre os recordaré y desde el cielo os protegeré.

Gracias, gracias, gracias…

Un fuerte abrazo y mi cariño para todos.