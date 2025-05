Las voces del silencio.

Debemos escuchar a los que gritan, pero también debemos escuchar a los que callan. Existen muchas palabras detrás del silencio, detrás de una mirada. “¿Con quién te sentarías en una mesa a tomar un café?” Con aquella mujer maltratada. Con aquella familia que no puede comer. Con aquella persona que ya no quiere vivir. Me sentaría con el que no puede ser feliz. ¿Qué podría preguntarle yo? Me callaría y escucharía su respiración, tocaría su mano. Existen muchas palabras detrás de la piel de cada uno. Solo escuchamos a los que gritan, pero a ver qué diría esa persona que calla.