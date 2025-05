Una carta desde la juventud

Don Quijote hizo lo que quiso. Fue libre. Soñó y luchó, como muchos jóvenes hoy, como yo, que estudio en Alicante, que sé lo que es pelear por cada oportunidad, por cada paso adelante. No vengo de ningún lugar privilegiado, pero sigo aquí, insistiendo. Porque, igual que el hidalgo, no me rindo.

Me dirijo a los jóvenes que sienten que todo está cuesta arriba. Los que trabajan y estudian, los que ven cómo las puertas se cierran, los que sueñan pero escuchan que eso no da de comer. Que no les digan que sueñan demasiado. Que no les vendan la idea de que el único camino es resignarse.

Si algo enseñó Cervantes es que quien muere realmente no es el que sueña, sino el que se rinde. Y no estamos aquí para rendirnos. Somos una generación que lucha, que no se conforma. Que cada caída sea solo un impulso para levantarse con más fuerza.