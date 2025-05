¿Quién pilota la seguridad de Renfe Alicante estación?

Domingo 11 de mayo, hora 23:40 pm. Bajas del tren Euromed 1181 y te diriges a coger un taxi. Hasta ahí todo normal. Vas a coger el móvil de la mochila y no esta, te lo han robado en 80 metros dentro del recinto de Renfe. ¿Cómo es posible si has bajado de un tren y te has cruzado con pocas personas?

Pues tiene su explicación, el taxista ya te aclara que hay robos porque se suben los carteristas, presuntos, en el tren y aprovechan la bajada de pasajeros para trabajar. Al día siguiente acudes a la Policía para hacer la denuncia y te dicen que ya lo saben, que roban en los trenes y que están organizados. Es decir, hay una situación anómala y nadie hace nada.

Uno se pregunta aquí cómo es posible que no se pongan carteles en los trenes, o megafonía avisando de la posibilidad del desplume, ya que no son capaces de solucionarlo. El no hablar de un problema, no significa que no exista y el ciudadano se encuentra indefenso ante estas circunstancias, por muchos vigilantes que pululen en el control de equipajes. Quizá deberían controlar también las circulaciones y sus operaciones.

Vivimos en una época donde uno de los lemas es «cualquiera puede gestionar». Es una premisa falsa, no es verdad, allí no pilota nadie. Y sirva mi carta como advertencia a los viajeros.