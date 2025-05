Bailando sobre los escombros de la dignidad

Hilos, escenarios y títeres. Así se teje cada año el espectáculo de Eurovisión. Algunos números relucen con originalidad y algazara, mientras otros, como siempre, reciclan fórmulas desgastadas. Y entre todo ese oropel, nuestro divo país tampoco se queda atrás. Un despliegue que, más que deslumbrar, azora. Porque lo que ocurre sobre ese escenario es algo que apenas puedo explicar con palabras, y no precisamente en el buen sentido.

Mientras me encuentro en clase, escucho al profesor hablar del teatro del Siglo de Oro, de las obras de Lope y Calderón, de ese mundo donde el malvado nunca gana. No solo no debía ganar, es que si alguna vez lo hubiera hecho, los espectadores de los corrales de comedia se levantarían indignados. Los que pudieran sentarse, claro. Se marcharían del teatro, ofendidos. Porque, aunque no siempre era un teatro realista, mantenía al menos el principio de decoro. Enseñaba a la gente que el mal debía pagar sus consecuencias.

Se ve que esto se nos olvidó el sábado por la noche en Basilea. Una gran escalera de cristal y una mujer que ha apoyado abiertamente la masacre se alzó como símbolo de todo lo que está mal. Una puesta en escena majestuosa para encubrir una realidad atroz. Como un joven estudiante que principia a descubrir mundo, me cuesta comprender hasta qué punto la humanidad es capaz de cometer atrocidades.

Todo esto, sino que les pregunten a los familiares de los 53.000 asesinados en quince meses de guerra, no es teatro, es la realidad. Pero la tragedia no acaba aquí. Europa, con su brillo y su indiferencia, financia el espectáculo. Cierra los ojos, baila y aplaude como buenos eurofans que somos. El gran teatro del genocidio palestino se vuelve más macabro con cada aplauso, con cada voto, con cada silencio cómplice. Porque en este teatro, el malo no solo gana: se sube al escenario entre ovaciones.