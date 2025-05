A todos los estudiantes

Veo estudiantes agotados, opositores frustrados, jóvenes al borde del colapso. Hemos normalizado el estrés y la ansiedad como elementos constantes en nuestra vida. Llegamos a la cama fundidos, mentalmente devastados, pensando: “Debería estar estudiando” y, como si fuera un último intento de demostrarnos que somos suficientes, nuestra cabeza comienza a repasar todo lo que hemos tratado de interiorizar durante horas. Cuando no conseguimos recordarlo a la perfección una masacre de pensamientos negativos invade nuestra mente.

He visto a estudiantes enfermar de cansancio, con temblores en los párpados por el estrés, con retrasos menstruales por la ansiedad, con falta de sueño, con lágrimas en los ojos mientras estudiaban… Y aún así, la mayoría siempre tenemos la sensación de que podríamos haber hecho más, de que sacrificar nuestra salud, nuestra vida social, nuestro tiempo de ocio y entretenimiento, nuestro descanso y nuestras horas de sueño no es suficiente. La tensión, la presión y la frustración en la biblioteca se respiran mucho más que el propio aire. Todavía no somos perfectos, todavía no podemos alcanzar el número que queremos tener llamado nota.

Nos estamos esforzando todo lo que podemos y más, sin saber si será suficiente, si todo esto valdrá la pena en algún momento. Solo espero que podamos conseguir aquello por lo que tanto estamos luchando. Ánimo y suerte a todos. Si no es en esta, en otra será.