Alicante, crece y crece

No nos sirve tan solo para vanagloriarnos que nuestra querida ciudad de Alicante vaya aumentando su población y que nos visiten más de un millón de turistas. Hay que mantener y mejorar muchas cosas. Por ejemplo: la mendicidad, esas personas tiradas por los suelos. ¿Por qué no se les acoge en albergues, más albergues, pero dignamente, en muy buenas condiciones y no para tan solo 15 días? Si no quieren, por una nueva Ley, se les podría obligar; me explico, es que corre riesgo su salud, pasan frío en invierno, etc., etc. … eso para los de cierta edad y a los jóvenes, a repoblar los pueblos de la Comunidad en riesgo de desaparecer, la España vacía. Uno no ha estudiado Ciencias Políticas, ni para temas relacionados con estas cosas, per, pienso que las personas que nos gobiernan deberían de estar preparadas y encontrar soluciones. Llevamos años y años con el edificio del Cine Ideal cerrado y teniendo un ADA que se podría aprovechar mucho más pues he oído que se quiere hacer un Palacio de Congresos, ¡pero, por favor ¿se puede plantear mas claro?

También es necesaria una vigilancia policial peatonal (seguridad, mascotas, patinetes, etc, ). Permitir solamente la circulación de vehículos de residentes y servicios en el centro, aumentar los meses y horarios del socorrismo de playas, limpieza, los firmes de las aceras, exigir al Gobierno de la nación la construcción de canales como única solución para evitar la desertización. Alicante, crece, crece, crece. ¿Y?...Me preocupa mucho.