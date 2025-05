Luis, el azafato

El sábado, leyendo el Diario Información, me topé con la noticia “Vecinos de General Lacy denuncian que su calle se convierte en una ratonera en Hogueras”. Marga, una comentarista del artículo, me llevó al maravilloso viaje de nuestra ciudad en sus fiestas.

Es 24 de mayo, queda un mes justo para que terminen las Hogueras 2025, y me imagino entrando por la puerta de embarque.

Concretamente, sentada en un avión con destino a las Hogueras de San Juan pilotado por “la Fiesta”.

Antes de entrar a la aeronave he escuchado ya un aviso de la tripulación: “Bienvenidos, este es un mensaje previo a su vuelo. Estamos encantados de anunciarles que durante las fiestas habrá overbooking. Alicante está de moda. Eso no es motivo suficiente para habilitar más aseos públicos, ni replantear el plan de emergencias de nuestra ciudad. Ni mencionar tampoco un plan especial de limpieza porque no hay accesibilidad a las zonas más tensionadas. Disfruten de su estancia”.

¡Anda, si es nuestro alcalde!

“Míralo”, me dice la señora que va junto a mí caminando por la pasarela, “qué majo, él siempre apoyando la Fiesta, hay que ver cuánto le queremos”.

Una vez sentadas, y antes de despegar, empiezan las instrucciones de seguridad a bordo de la tripulación y, sorpresa, ¡de nuevo el alcalde! Aunque esta vez era distinto, porque como fondo Barcala tenía la plaza de los Luceros.

“Bienvenidos a todos, gracias por haber elegido Alicante como el lugar de destino para su celebración. Recordarles que este vuelo tiene una duración estimada de 9 días. Durante el mismo, las calles deben estar cortadas, los garajes de los vecinos inutilizados y el miedo en modo avión, porque no sabemos lo que tardarán los cuerpos de socorro en llegar a las zonas más frecuentadas”.

“Hay que ver este alcalde, que está en todas partes”, comenta mi compañera de asiento.

Pero mientras unos vecinos disfrutan de las palabras del alcalde otros se ajustan los cinturones de seguridad al máximo, levantan las bandejas y mantienen abiertas las pestañas de las ventanas, mucho antes de que se lo pidan. Y sudan la gota gorda pensando: y en caso de emergencia, ¿cuál es el plan?

Y así empieza la aventura, para algunos despreocupada y para otros arriesgada. Antes de despegar todos sentados viendo al alcalde sonriente, y deseando que la Belleza y sus damas griten: “Senyor regidor, pot publicar vosté el seu plan”.