¿Por qué, España, por qué?

Parece ser que las clases de historia no sirvieron, que ahora se presume más de imbécil que de inteligente, que enseguida sacas tu bandera y te proclamas con la verdad absoluta (y quien te diga lo contrario es tu enemigo). Siempre me pregunté cómo sería la España de los años 30, pero, por desgracia, la estoy viviendo. Ya nos avisó Antonio Gala de este futuro, el cual, a mi parecer, tiene tres grandes epidemias: los extremismos, la salud mental y el analfabetismo voluntario.

Mientras unos sacan el águila, los otros la hoz y el martillo. Mientras unos presumen superficialmente en redes sociales, otros se quitan la vida. Mientras unos trabajan y estudian todos los días, el contraargumento del otro en una discusión es "porque no me sale de los huevos". La juventud (sí, chavales de alrededor de la mayoría de edad) alza el brazo como símbolo de su "voluntad defensora de la nación". No obstante, lo que realmente me preocupa es que lo hagan en un futuro para disparar ante un paredón a otros que piensen diferente.

Tantas escuelas, tanta era de la información, y qué perdidos estamos. Qué importante sería un pacto educativo nacional con neutralidad y corazón. Ya saben, por un beneficio común, y no por un beneficio partidista...