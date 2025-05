Eurovisión. ¿Qué es esto?

Pensé, ingenuo de mí, que, una vez celebrado el festival de Eurovisión, con el resultado, se acabaría la insoportable murga eurovisiva que llenaba los medios, sobre todo públicos, en las últimas semanas. Ahora compruebo con estupor que después de varios días de celebrado, Eurovisión sigue llenando espacios de debates y tertulias en radios y periódicos a todas horas y ha llegado hasta el parlamento, con acusaciones espurias entre los principales partidos. No entiendo nada. No entiendo, ni quiero, el sistema de votaciones; no entiendo que se haya permitido participar a Israel, justo cuando no les basta con las bombas y están matando de hambre y exterminando a los niños palestinos. No entiendo esta contienda pseudopolítica y de odio en lo que se ha convertido lo que debería ser un simple festival de música, algo para hermanar y no para confrontar. Si es esto, que no acierto a denominar, en lo que se ha convertido un festival de música, ¿por qué, simplemente, no lo abandonamos?